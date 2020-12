Berceuses et veilleuse activables à distance

Il est possible que bébé soit agité lorsque vous le mettez au lit. Apaisez-le et aidez-le à s'endormir grâce à la lumière douce et réconfortante de la veilleuse. Celle-ci peut être activée à partir de l'unité-parents ou sur l'unité-bébé (activation à distance indisponible aux États-Unis). Il n'y a rien de tel qu'une douce berceuse pour calmer bébé lorsqu'il est agité. Vous pouvez l'aider à s'endormir facilement et en toute quiétude en choisissant, où que vous soyez, l'une des 5 mélodies apaisantes proposées (activation à distance indisponible aux États-Unis).