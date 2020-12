Idéal pour l'allaitement mixte

Un kit pratique comprenant 4 biberons Natural bleus (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, ainsi qu'une sucette bleue 0-6 mois. Ces nouveaux biberons rendent la tétée plus naturelle et permettent d'alterner facilement allaitement au sein et au biberon. Voir tous les avantages