Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.