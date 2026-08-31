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Arrêté
SBD6000/00
Son stéréo puissant
Profitez du son puissant et de la plage sonore étendue du SBD6000. Il vous suffit de glisser les enceintes et la station d'accueil pour iPod dans votre sac pour écouter votre musique préférée avec vos amis, où que vous soyez. Épatez-les avec des basses d'une grande richesse, même à faible volume.
Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.
Grâce à sa conception unique, il résout tous vos problèmes de rangement de câbles et vous pouvez l'emmener partout.
Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.
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