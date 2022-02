Son puissant, incroyablement clair

Une musique puissante et personnelle. Le Philips Shoqbox SB7100 est doté de haut-parleurs doubles et bénéficie de la technologie wOOx, pour un son ample, profond et clair. Emportez votre musique où vous le souhaitez, et diffusez-la sans fil en Bluetooth. Voir tous les avantages