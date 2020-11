Accessoire tondeuse barbe clipsable avec 5 hauteurs de coupe

Changez de look avec notre tondeuse barbe clipsable respectueuse de votre peau. Choisissez l'un des 5 réglages de hauteur de coupe pour réaliser des styles allant d'une barbe de 3 jours à une barbe plus courte parfaitement tondue. Sabots et bords arrondis pour limiter les irritations cutanées.