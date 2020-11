Tondeuse à barbe et cheveux tout-en-un

Entretenez votre barbe, votre moustache, vos pattes et vos cheveux avec cette tondeuse étanche tout-en-un. Ses 8 accessoires vous permettent de créer facilement votre style tandis que la fonction Turbo est idéale pour tailler avec soin les poils et cheveux les plus épais. Voir tous les avantages