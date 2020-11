Socle de charge et trousse : appareil toujours chargé et facile à transporter

Le socle de charge pliable est conçu pour se glisser dans les espaces les plus exigus, ce qui vous permet de l'utiliser n'importe quand et de le prendre avec vous en voyage. La trousse protège votre rasoir pendant les voyages et facilite son rangement lorsque vous ne l'utilisez pas.