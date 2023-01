Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage

La PerfectCare Série 8000 permet un repassage sans effort grâce à notre nouvelle technologie de capteur. Elle rend possible un repassage à la verticale et à l'horizontale, avec une production automatique de vapeur. Le mode vitesse adapte la quantité de vapeur en fonction de votre vitesse de repassage, pour des résultats encore plus rapides. Voir tous les avantages