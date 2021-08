Semelle SteamGlide Elite pour une glisse optimale

La SteamGlide Elite est notre meilleure semelle pour une glisse optimale et une résistance aux rayures maximale. Sa base en acier inoxydable est deux fois plus résistante qu'une base en aluminium classique, et notre revêtement 6 couches breveté avec couche avancée en titane glisse sans effort pour des résultats d'une rapidité inégalée.