Logement pour carte SD/SDHC pour stocker de la musique, des photos et des vidéos

Regardez et partagez vos clips vidéo, vos photos et votre musique facilement et instantanément. Pour un confort extrême, le lecteur Philips intègre un logement pour cartes mémoire SD/SDHC. Il suffit d'insérer la carte mémoire dans le logement situé sur le côté du lecteur pour accéder à tous les fichiers multimédias stockés sur la carte. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre musique, vos photos et vos films préférés où que vous soyez.