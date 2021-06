Compatibilité DVB-T pour la radio et la télévision numériques gratuites

Multipliez vos possibilités de divertissement et bénéficiez d'émissions numériques gratuites. Grâce à la technologie DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, diffusion vidéo numérique - terrestre), vous pouvez suivre gratuitement des émissions de radio et de télévision numériques diffusées en Europe. Le signal, entièrement numérique, est dépourvu de tout segment analogique pour assurer la qualité de réception la plus élevée.