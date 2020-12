Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") au format écran large 16/9

L'écran LCD couleur donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.