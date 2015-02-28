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Arrêté

Coussinets pour casque DJ professionnel

PCU80/00

4.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Coussinets circum-auraux fins professionnels

Les coussinets remplaçables de 80 mm pour casque A5-PRO sont parfaits pour écouter de la musique en se déplaçant.

Voir tous les avantages

Pour atténuer le bruit

Coussinets circum-auraux fins professionnels

Isolation phonique limitée, idéale pour les environnements peu bruyants

Les coussinets doux à l'isolation phonique limitée vous permettent de continuer à percevoir votre environnement.

Coussinet supra-aural facile à remplacer, grâce à la fixation à baïonnette

Les coussinets à baïonnette se fixent facilement au moyen du même mécanisme de sécurité que les objectifs d'appareils photo. Les coussinets supra-auraux doux sont d'un confort longue durée.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

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28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

25/03/2016

Deutschland

Deutschland

top kauf

Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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29/06/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.

Cet avis concerne le produit PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

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