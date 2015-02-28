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Arrêté
Coussinets circum-auraux fins professionnels
Les coussinets remplaçables de 80 mm pour casque A5-PRO sont parfaits pour écouter de la musique en se déplaçant.
Les coussinets doux à l'isolation phonique limitée vous permettent de continuer à percevoir votre environnement.
Les coussinets à baïonnette se fixent facilement au moyen du même mécanisme de sécurité que les objectifs d'appareils photo. Les coussinets supra-auraux doux sont d'un confort longue durée.
4.3
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Oui, je recommande ce produit
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hirsch12
25/03/2016
Deutschland
top kauf
Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Archer62
29/06/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.
Cet avis concerne le produit PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
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