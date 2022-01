Lumières dynamiques synchronisées avec le beat

Dansez sur le rythme de votre musique. Des lumières cools clignotent en rythme avec les morceaux, pour faire monter la fièvre et le fun. Lorsque vous ne voulez pas des lumières, désactivez tout simplement cette fonction. Ajoutez une touche de sophistication et de piment à vos soirées dansantes et fêtes, grâce à ces lumières dynamiques sensationnelles.