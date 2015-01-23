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Arrêté
Donnez de la puissance à vos soirées
Que la fête commence ! Les deux stations d'accueil pivotantes du Philips NTRX100 vous permettent de charger deux smartphones et de diffuser les contenus de leurs bibliothèques en toute liberté. Diffusion de musique sans fil via Bluetooth®, grâce à l'appairage NFC One-Touch.
380 W
Disponible sur l'ensemble de la gamme, le bouton de basses NX amplifie temporairement la puissance des basses et le niveau sonore. Appuyez sur le bouton de basses NX pour doper instantanément votre son, créer d'extraordinaires effets de lumière et sentir votre corps vibrer au rythme des basses puissantes générées par les caissons de basses.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Devin78
23/01/2015
Deutschland
Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!
Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX100 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX100 HiFi-Minisystem
DomiDoL62
10/08/2017
France
Qualité de son exceptionnelle !!!
Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX100 Minichaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX100 Minichaîne hi-fi
Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.