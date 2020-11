Taillez vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez, de vos oreilles, etc.

Éliminez efficacement et en douceur les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère. Pour les finitions, utilisez ou non le sabot de finitions inclus dans le kit. Variez l'angle pour tailler, dessiner et définir les contours de votre barbe ou de votre bouc à l'aide de la tête de tondeuse de précision.