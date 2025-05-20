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NT5650/16
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)
Rasoir 2D avec suivi des contours
61 min d'autonomie sans fil, 1 h de charge
Accessoire spécial dos
Jusqu'à 5 ans de garantie
Éliminez efficacement et en douceur les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère. Pour les finitions, utilisez ou non le sabot de finitions inclus dans le kit. Variez l'angle pour tailler, dessiner et définir les contours de votre barbe ou de votre bouc à l'aide de la tête de tondeuse de précision.
Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.
Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.
3.8
sur 5
164
Avis
Indo26
20/05/2025
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Appareil en complément du rasoir qui répond parfaitement à mes attentes
Pour
Leger et précis
Contre
Fonctionne avec des piles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions
Grammejisser
05/08/2022
France
Acheteur vérifié
Très satisfait
Je désespérais de trouver un rasoir notamment pour les poils des oreilles que je confiais à ma coiffeuse. Aujourd'hui, au quotidien le rasoir est disponible. Même chose pour le nez et les sourcils.
Pour
Un tout en un toujours disponible même en vacances
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions
Oui, je recommande ce produit
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mika68
21/08/2021
France
design et rapide
Très bon produit plutôt esthétique, rapide et efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.