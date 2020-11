Notre système de protection de la peau assure une utilisation facile et sans danger

Notre système Protective Guard consiste en un revêtement lisse recouvrant les lames. Il fait en sorte qu'elles ne puissent jamais entrer en contact avec votre peau et guide vos poils vers l'élément de coupe. Le système Protective Guard a été conçu pour rendre la coupe confortable et sûre, tout en coupant le plus de poils possible et en évitant les tiraillements, coupures et irritations.