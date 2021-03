Technologie hybride pour une excellente suppression du bruit

Le Fidelio NC-1 utilise une solution de suppression active du bruit (ANC) en amont et en aval : au total, 4 microphones intégrés à l'intérieur et à l'extérieur des coques capturent le bruit et garantissent un traitement avancé. L'ANC en aval (microphone à l'extérieur de la coque) couvre une large réponse en fréquences, tandis que l'ANC en amont (microphone à l'intérieur de la coque) offre une suppression du bruit renforcée. Cette combinaison garantit une suppression du bruit sur une réponse en fréquences plus large et plus profonde, pour permettre à l'utilisateur de profiter d'une musique de meilleure qualité, quel que soit l'environnement.