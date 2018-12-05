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Arrêté

Casque à réduction de bruit active

NC1/00

3.8

| (13) Avis | 82% recommandent ce produit

Un son exceptionnel sans aucun bruit de fond

Profitez d'une excellente réduction du bruit avec le casque Fidelio NC1, qui délivre un son haute fidélité, libéré de tout bruit environnant. Pliable et compact, ce casque confortable et robuste est votre compagnon idéal pour les longs voyages et trajets quotidiens.

Voir tous les avantages

Un son exceptionnel sans aucun bruit de fond

  • Son haute résolution

  • Supra-aural

  • Coussinets Deluxe à mémoire de forme

  • Pliage compact

La solution Smart Power vous permet de rester connecté à votre musique

Contrairement à la plupart des casques avec suppression de bruit, le Fidelio NC-1 continue de fonctionner avec ou sans la batterie pour offrir un son audio homogène haute fidélité et de qualité supérieure, quel que soit l'environnement. Si la batterie est épuisée, il vous suffit de désactiver l'ANC et de poursuivre votre voyage sonore.

Des haut-parleurs de 40 mm en néodyme pour un son haute fidélité

Des haut-parleurs de 40 mm en néodyme pour un son haute fidélité

Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, garantissant un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition et offrant une large gamme dynamique, jusque dans les détails les plus infimes.

Absence de sifflement pour un plaisir d'écoute ininterrompu

Ce sifflement est le son électronique que vous risquez d'entendre lorsque l'ANC est activée sur votre casque alors que vous n'écoutez pas de musique. Notre technologie de suppression du bruit Fidelio réduit considérablement ce phénomène de sifflement afin de vous garantir une qualité d'écoute sans interruption et sans bruit parasite.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

13

Avis

82%

recommandent ce produit

05/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing overall quality!

Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.

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Cet avis concerne le produit NC1 Noise-Cancelling Headphones

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30/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Superb headphones

Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.

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17/11/2015

United Kingdom

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Search is over

Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.

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