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Arrêté
Un son exceptionnel sans aucun bruit de fond
Profitez d'une excellente réduction du bruit avec le casque Fidelio NC1, qui délivre un son haute fidélité, libéré de tout bruit environnant. Pliable et compact, ce casque confortable et robuste est votre compagnon idéal pour les longs voyages et trajets quotidiens.
Son haute résolution
Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de forme
Pliage compact
Contrairement à la plupart des casques avec suppression de bruit, le Fidelio NC-1 continue de fonctionner avec ou sans la batterie pour offrir un son audio homogène haute fidélité et de qualité supérieure, quel que soit l'environnement. Si la batterie est épuisée, il vous suffit de désactiver l'ANC et de poursuivre votre voyage sonore.
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, garantissant un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition et offrant une large gamme dynamique, jusque dans les détails les plus infimes.
Ce sifflement est le son électronique que vous risquez d'entendre lorsque l'ANC est activée sur votre casque alors que vous n'écoutez pas de musique. Notre technologie de suppression du bruit Fidelio réduit considérablement ce phénomène de sifflement afin de vous garantir une qualité d'écoute sans interruption et sans bruit parasite.
3.8
sur 5
13
Avis
82%
recommandent ce produit
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
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Cet avis concerne le produit NC1 Noise-Cancelling Headphones
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RodB
30/01/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
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Macchy
17/11/2015
United Kingdom
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Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
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