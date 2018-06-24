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Arrêté

Microchaîne composantes

MCM302/12

3.9

| (8) Avis

L'obsession du son

Profitez d'un son d'une richesse exceptionnelle avec cette microchaîne composantes Philips. Écoutez la musique de votre baladeur via USB Direct ou MP3 Link et tirez parti du contrôle numérique du son qui optimisera vos réglages de style musical. Une conception toute en élégance alliée à des enceintes de qualité.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • 50 W

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Système RDS pour des informations sur les stations et services de données

Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

8

Avis

2
1

24/06/2018

Deutschland

Deutschland

sehr empfehlenswert !

Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem

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16/10/2011

France

France

led bleue désagréable réglages à refaire à chaque allumage

Utilisé par mon fils de 11 ans dans sa chambre. Bon produit, son correct, puissance suffisante. Globalement satisfait. Mais... une led bleue reste allumée en permanence et est très génante la nuit (beaucoup trop puissante), les réglages du son (excepté le volume) ne sont pas conservés quand on éteint (comme le réglage par défaut ne convient pas, il faut tout refaire à chaque fois). Un autre petit défaut, il ne lit pas les fichiers au format international standard ouvert et libre ogg/vorbis (il faut tout convertir au format mp3 qui est moins bon). Malgré ces petits défaut, je trouve que le produit a un bon rapport qualité/prix.

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Cet avis concerne le produit MCM302 Microchaîne composantes

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good budget product with plenty of features.

Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM302 Component micro sound system

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Cet avis concerne le produit MCM302 Component micro sound system

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