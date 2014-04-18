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Arrêté

Microchaîne classique

MCM207/12

4

| (8) Avis | 86% recommandent ce produit

L'obsession du son

Grâce à cette microchaîne hi-fi Philips classique, le son entre dans une nouvelle dimension. Écoutez vos morceaux MP3/WMA préférés via USB Direct ou MP3 Link. Quant aux enceintes, leur finition bois leur confère une élégance intemporelle.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • Cassette

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 5

8

Avis

86%

recommandent ce produit

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Cet avis concerne le produit MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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18/08/2012

France

France

bon produit, mais manque de fonctions

Lorsque la microchaîne est en veille , l'horloge s’éteint . Il n'y a pas de réglage pour les aiguës et les graves ainsi que pour la balance .

Cet avis concerne le produit MCM207 Microchaîne classique

Cet avis concerne le produit MCM207 Microchaîne classique

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