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Arrêté

Microchaîne hi-fi

MCM204/12

4

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

La nouvelle microchaîne classique

Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM204 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre lecteur portable via USB direct.

Voir tous les avantages

avec lecture via USB direct

La nouvelle microchaîne classique

  • Lecture MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

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Spécificités Techniques

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4.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

16/10/2011

France

France

excellent produit

je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM204 Microchaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM204 Microchaîne hi-fi

13/12/2015

Deutschland

Deutschland

Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung

Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM204 HiFi-Microsystem

Oui, je recommande ce produit

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