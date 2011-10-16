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La nouvelle microchaîne classique
Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM204 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre lecteur portable via USB direct.
Lecture MP3/WMA-CD
USB Direct
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
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4.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
titine45
16/10/2011
France
excellent produit
je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM204 Microchaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM204 Microchaîne hi-fi
Dragoneye78
13/12/2015
Deutschland
Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung
Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM204 HiFi-Microsystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM204 HiFi-Microsystem