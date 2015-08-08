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Relaxez-vous en musique
Écoutez la musique de votre baladeur grâce aux connexions USB Direct et Audio In. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips MCM2005/12 lit également les CD MP3, CD WMA et CD-R/RW.
CD, CD-MP3, USB, FM
25 W max.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
3.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
michelparis
08/08/2015
France
Bien mais pas de sélection des chaines FM
Bon produit niveau qualité prix mais gros point noir: pas de sélection des stations radios avec le numéro (de 1 à 20): on est obligé de faire défiler toutes les radios pour aller jusqu'à la bonne station #même si elle est enregistrée#: vraiment rébarbatif. Je comprends pas pourquoi : si c'est pour des économies de couts vous auriez pu trouver autre chose car à l'usage quotidien c'est énervant. Donc gros moins pour le concepteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2005 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2005 Microchaîne