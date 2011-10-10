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Arrêté
L'obsession du son
Profitez pleinement d'un son digne d'une salle de cinéma à la maison avec cette microchaîne DVD composantes Philips. Branchez un périphérique compatible USB pour une lecture de photo et de musique MP3/WMA d'une qualité exceptionnelle. Avec une puissance de sortie totale de 100 W RMS, bénéficiez d'un son profond et spectaculaire.
100 W
Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
3.7
sur 5
15
Avis
80%
recommandent ce produit
tom3330
10/10/2011
France
Excellent produit, rien à redire! :-)
Excellent produit, simple d'utilisation, excellentes performances au niveau du son et de l'image, bon design, produit pas du tout encombrant, facile à placer sur un meuble. Permet à la fois d'écouter de la musique et de lire des DVDs à partir de disques CD/DVD et de clé MP3. Entièrement satisfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD712 Microchaîne DVD composantes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD712 Microchaîne DVD composantes
JOS59
20/05/2012
España
Este producto cumple perfectamente con las expectativas que tenia de el
Revise varios productos de la misma marca y otros, con la necesidad de que no podia ocupar mas tamaño en mi mueble, estaba reemplazando otro minicomponente que usaba como amplificador de sonido para ver peliculas, pero este ademas de cumplir perfectamente esa funcion me permite ver directamente las peliculas, por lo que renove dos equipos en uno, ademas de contar con otros plus, de leer directamente mis pendrives con musica, no muy amigable de usar sin prender la pantalla de la tv para ubicar las canciones, pero si se usa con el modo aleatorio, es muy bueno. El sonido del equipo es muy bueno y satisface completamente el uso que le damos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD712 Microcadena DVD por componentes
Oui, je recommande ce produit
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Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp