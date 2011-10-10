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Arrêté

Microchaîne DVD composantes

MCD712/12

3.7

| (15) Avis | 80% recommandent ce produit

L'obsession du son

Profitez pleinement d'un son digne d'une salle de cinéma à la maison avec cette microchaîne DVD composantes Philips. Branchez un périphérique compatible USB pour une lecture de photo et de musique MP3/WMA d'une qualité exceptionnelle. Avec une puissance de sortie totale de 100 W RMS, bénéficiez d'un son profond et spectaculaire.

Voir tous les avantages

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

L'obsession du son

  • 100 W

USB Direct pour la lecture de photos et de musique

USB Direct pour la lecture de photos et de musique

Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 5

15

Avis

80%

recommandent ce produit

2

10/10/2011

France

France

Excellent produit, rien à redire! :-)

Excellent produit, simple d'utilisation, excellentes performances au niveau du son et de l'image, bon design, produit pas du tout encombrant, facile à placer sur un meuble. Permet à la fois d'écouter de la musique et de lire des DVDs à partir de disques CD/DVD et de clé MP3. Entièrement satisfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD712 Microchaîne DVD composantes

Oui, je recommande ce produit

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20/05/2012

España

España

Este producto cumple perfectamente con las expectativas que tenia de el

Revise varios productos de la misma marca y otros, con la necesidad de que no podia ocupar mas tamaño en mi mueble, estaba reemplazando otro minicomponente que usaba como amplificador de sonido para ver peliculas, pero este ademas de cumplir perfectamente esa funcion me permite ver directamente las peliculas, por lo que renove dos equipos en uno, ademas de contar con otros plus, de leer directamente mis pendrives con musica, no muy amigable de usar sin prender la pantalla de la tv para ubicar las canciones, pero si se usa con el modo aleatorio, es muy bueno. El sonido del equipo es muy bueno y satisface completamente el uso que le damos.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD712 Microcadena DVD por componentes

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02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

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