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Arrêté

Élégante microchaîne DVD

MCD388/12

3.7
| (14) Avis
L'obsession du son
Redécouvrez le plaisir de l'audio et de la vidéo grâce à cette élégante microchaîne DVD Philips avec fixation murale. Quelle que soit la source, l'interface HDMI (High Definition Multimedia Interface) vous offre des images d'une netteté exceptionnelle.
Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

  • Caisson de basses sans fil

  • Fixation murale

Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

Caisson de basses numérique sans fil pour des basses puissantes

Caisson de basses numérique sans fil pour des basses puissantes

Ce caisson de basses numérique sans fil est optimisé pour reproduire les basses fréquences. Vous obtenez une reproduction puissante des basses profondes avec un minimum de distorsion.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

14

Avis

1

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Cet avis concerne le produit MCD388 Elegante sistema micro DVD

Cet avis concerne le produit MCD388 Elegante sistema micro DVD

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Oui, je recommande ce produit

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17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Oui, je recommande ce produit

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