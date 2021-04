Force magnétique parfaitement réglée, pour une connexion sûre

Des aimants réglés avec précision pour une force optimale sont placés sur la partie supérieure du combiné et sur la base pour assurer une connexion parfaitement sûre du téléphone et une position verticale stable. Un renfoncement ingénieux et esthétique situé sur la base guide la main de l'utilisateur pour lui permettre de se saisir facilement du combiné.