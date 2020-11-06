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Arrêté

Philips SonicareAirFloss Ultra - Microjet interdentaire

HX8491/03

4.1

| (150) Avis | 83% recommandent ce produit

Des gencives plus saines en 2 semaines

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**

Voir tous les avantages

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Des gencives plus saines en 2 semaines

  • avec brosse à dents DiamondClean

  • contient 1 canule et 1 tête de brosse

  • Verre de charge, coffret de voyage

Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Conçue pour optimiser le mouvement sonique

Conçue pour optimiser le mouvement sonique

Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonique inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonique produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Spécificités Techniques

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4.1

sur 5

150

Avis

83%

recommandent ce produit

06/11/2020

France

France

Acheteur vérifié

Une hygiène dentaire en mode VIP Luxe

EXCELLENT PRODUIT effectivement le prix d’acquisition peut paraître dissuasif mais à chaque brossage+jet on a l’impression de sortir d’un détartrage chez le dentiste, juste incroyable.

Pour

Efficacité incroyable, praticité et facilité d’utilisation, design élégant, produit de grande qualité tenu de la charge (10 jrs)

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Date d'utilisation 2019-10-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Date d'utilisation 2019-10-06

07/06/2019

France

France

Recommandé à 100%

Parfait ensemble de la brosse à dents électrique après laquelle les dents sont lisses, avec le complément du jet dentaire. Donc vraiment très efficace et en plus très beau design !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

14/03/2019

France

France

Super brosse à dents

Très agréable à utiliser, les différents modes nettoient vraiment bien. La microjet est très simple d'utilisation. Le design est vraiment sympa. Coup de coeur pour la pochette de transport.

Cet avis concerne le produit AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Microjet interdentaire

Cet avis concerne le produit AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Microjet interdentaire

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  1. Satisfait ou remboursé

  2. Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

  3. Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

  4. Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

  5. Selon le réglage du jet