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W3 Premium White
Têtes de brosse à dents standard
HX9062/33
HX9062/17
W2 Optimal White
HX6068/13
HX6068/11
W Optimal White
HX6066/10
HX6062/11
Lot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
HX6064/11
Lot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
HX6064/10
Lot de 2 + noir + têtes de brosse soniques
HX6062/13
Lot de 2 + blanc + têtes de brosse soniques
HX6062/10
DiamondClean
HX6068/26
C3 Premium Plaque Defence
HX9044/33
HX9044/17
Lot de 2 + noir + têtes de brosse à dents soniques
HX9042/33
HX6068/12
CRP239/01
HX9024/10
HX6018/07
HX9004/10
HX9024/07
HX9076/07
HX9073/07
HX9045/51
HX9034/43
HX9034/07
HX9032/07
HX9024/43
HX9022/10
HX9022/07
HX9014/10
HX9012/10
HX9012/07
HX9004/07
HX9002/10
HX9002/07
HX6082/07
HX6082/05
HX6064/48
HX6064/47
HX6064/33
HX6064/07
HX6064/05
HX6062/07
HX6062/05
HX6054/07
HX6054/05
HX6052/07
HX6052/05
HX6023/05
HX6023/02
HX6022/07
HX6022/05
HX6021/05
HX6021/02
HX6018/31
HX6014/33
HX6014/31
HX6014/05
HX6013/05
HX6013/02
HX6012/07
HX6012/05
HX6011/05
HX6011/02
HX9042/17
C2 Optimal Plaque Defence
(anciennement Plaque Defense)
HX9028/10
Tête de brosse plaque defense
HX9028/07
G3 Premium Gum Care
HX9054/33
HX9054/17
HX9052/33
HX9052/17
G2 Optimal Gum Care
(anciennement ProResults Gum Health)
HX9034/10
HX9032/10
ProResults
Lot de 6 têtes de brosse
HX6016/87
4x C1 Têtes de brosse à dents
HX6014/07
Lot de brosses à dents standard
HX9073/33
Philips Sonicare
Base de charge
CRP241/01
UV Sanitizer
Assainisseur UV
HX6907/01
Coffret de voyage en plastique
CP0754/01