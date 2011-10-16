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Arrêté
HTS5590/12
L'obsession du son
Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, notamment en Blu-ray, sur le système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.
Enceintes 3D incurvées
Lecteur Blu-ray 3D
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.
Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.
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3.7
sur 5
11
Avis
titeuf931402
16/10/2011
France
EXCELLENT PRODUIT , UNE PUISSANCE ET UN SON EXCEPTIONNELLE
LE HOME CINEMA HTS5590 EST UN EXCELLENT PRODUIT CERTES UN PEU COMPLIQUER A INSTALLEZ LORSQUE L ON EST NOVICE , EST CE MALGRE UNE EXPLICATION SUR L'ECRAN DE TELEVISION ASSEZ POINTUE , UN PETIT GUIDE D 'INSTALLATION RAPIDE SERAI VIVEMENT SOUHAITEZ . sur le miens hélas un petit soucis materiel FONCTION PCM defaillante se qui peut arrivez a tout matériel ... le produit est de qualité exceptionnel mis a part ce petit soucis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5590 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5590 Home Cinéma 5 enceintes
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
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ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5590 5.1 Home Entertainment-System