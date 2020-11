et 45 000 tours/min

des nutriments*

* Test réalisé en mai 2016 par un laboratoire indépendant avec des poires, des fraises, des betteraves et des tomates.

Écoutez la différence

Philips Innergizer is also available with a noise-reducing dome.

Nettoyage

rapide

Smoothie

Pilez, écrasez ou mixez les noix pour obtenir un beurre de noix crémeux et naturel.

Glace

Mixez des fruits surgelés pour obtenir des desserts onctueux.

Soupe

Préparez des soupes maison onctueuses, froides ou chaudes.

Noix et noisettes

Glaçons

Pilez des glaçons pour vos boissons glacées préférées.

Avance Collection

Blender haute performance Innergize

Mixer

HR3868/00

599,99 €

* Blender haute performance Innergize

* Écran numérique avec 5 modes prédéfinis

* Bol en Tritan incassable de 2,2 l

*Nettoyage facile et compatible avec le lave-vaisselle, à l'exception de l'unité principale

* Moteur de 2 000 W, 45 000 tours/min

* Garantie 2 ans

Ingrédients

Facilite la préparation

des ingrédients durs

Rien n’y résiste

Puissance de 2 000W

97% des nutriments

Nettoyage rapide

5 modes prédéfinis

Avance Collection | Blender haute performance Innergizer

* Système de libération des nutriments unique

Dôme à réduction de bruit pour plus de silence

Obtenez des boissons mousseuses et onctueuses à base de fruits ou légumes frais mixés.

Libère 97%