Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et des pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.