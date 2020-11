Des résultats parfaits deux fois plus rapidement

La technologie ProBlend Crush transforme les ingrédients les plus durs en smoothies parfaitement lisses deux fois plus vite. L'association de nos 6 lames disposées en étoile et de notre moteur de 1 000 W au design efficace permet de piler la glace et de mixer les gros morceaux à la perfection. Voir tous les avantages