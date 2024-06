2 vitesses + fonction Pulse au choix

Obtenez un large choix de boissons et préparez rapidement les ingrédients de vos plats favoris grâce aux 2 vitesses et à la fonction Pulse. L'appareil vous servira pour les herbes aromatiques, les épices et les légumes, pour moudre du café et même piler de la glace afin de concocter de délicieux smoothie glacés.