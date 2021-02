Technologie SpeedTouch pour obtenir la bonne vitesse de manière intuitive

Réglage intuitif de la vitesse et fonction Turbo sur un même bouton. Plus vous appuyez, plus la puissance augmente. Commencez lentement pour éviter les éclaboussures, puis accélérez en douceur jusqu'à ce que vous atteigniez la vitesse souhaitée selon l'usage et le type d'ingrédient. Préparez toutes vos recettes préférées à la simple pression d'un bouton.