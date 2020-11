Profitez de plats maison à tout moment

Philips propose un nouveau hachoir, un assistant culinaire non négligeable. Il peut hacher tout ce que vous voulez : légumes, herbes, noix, etc., en quelques secondes. Grâce à son fonctionnement par simple pression sur un bouton et à sa taille compacte, hacher n'a jamais été aussi simple. Voir tous les avantages