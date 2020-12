Séchez et coiffez vos cheveux sans les abîmer

La brosse volumisante dynamique est une brosse soufflante rotative qui vous permet de sécher et de coiffer vos cheveux sans les abîmer. Elle est fabriquée avec des poils naturels, ce qui réduit les frottements et rend les cheveux plus doux. Le réglage spécial « Care » offre une température optimale pour le séchage des cheveux.