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Technologie MoistureProtect
2 300 W de puissance de séchage
Soin ionique pour des cheveux brillants
La technologie MoistureProtect contrôle et adapte la température afin de préserver l'hydratation naturelle de vos cheveux. Elle évite que vos cheveux ne surchauffent en maintenant en permanence une température optimale, pour de magnifiques cheveux protégés en profondeur.
Le capteur infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage en fonction des besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température vos cheveux pendant que vous les séchez, afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent ou que leurs cuticules ne s'abîment. Grâce à une hydratation préservée, vos cheveux restent plus doux, brillants et sains. Vous pouvez activer ou désactiver le capteur en fonction de vos besoins.
Ce sèche-cheveux de 2 300 W est doté de 6 combinaisons vitesse/température. En alliant puissance, vitesse et technologie, il facilite et accélère le séchage et le coiffage en douceur.
4.4
sur 5
232
Avis
89%
recommandent ce produit
MAUCLERC
22/06/2022
France
Partie de promotion
Très bon produit
Parce que, je suis satisfaite de ce produit, c'est ce que j'ai cherché
Pour
Rapide, efficace
Contre
Respecter mes cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
mademoiselle.aime
19/06/2022
France
Partie de promotion
Le nouveau protecteur de mes cheveux !
Dans le cadre d'un test produit, j'ai eu la chance de recevoir le très girly sèche-cheveux Moisture Protect. Livré avec 2 embouts (un concentrateur idéal pour les lissages et un diffuseur de volume) ce sèche-cheveux possède une technologie unique, un capteur Moisture Protect qui une fois activé diagnostique l'état de nos cheveux pour les chouchouter à la perfection et ne pas les déshydrater. Grâce à de multiple choix de température et de flux d'air, le séchage des cheveux est personnalisé pour des cheveux sains et en pleine forme ! Je commence même à retrouver des boucles plus dessinées ! Seul petit bémol à on goût, le poids de l'appareil.
Pour
- le design - la variété de tempréatures et de flux d'air - des cheveux protégés, moins agréssés par la chaleur
Contre
- le poids
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Ama4134
14/06/2022
France
Partie de promotion
sèche cheveux très complet et efficace
Ce sèche cheveux est très complet avec ces 2 accessoires et ces fonctions multiples. J'adore l'option « MoistureProtect » (capteur infrarouge intelligent), la température est adaptée à l'humidité des cheveux et permet de ne pas les abîmer. Les 2 vitesses permettent de choisir l'intensité du séchage, ce qui est pratique si on est pressé ! La touche air froid permet de fixer la coiffure, l'air n'est pas totalement froid mais n'agresse pas les cheveux. Le design est très joli avec cette couleur rose chromé. J'en suis très satisfaite (je suis assez exigeante ayant les cheveux bouclés) ainsi que ma fille !
Pour
complet, innovant, hydratation, protection
Contre
encombrant, manque une housse de rangement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Prestige HP8280/00 Sèche-cheveux MoistureProtect