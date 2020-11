Capteur intelligent MoistureProtect

Le capteur infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage en fonction des besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température vos cheveux pendant que vous les séchez, afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent ou que leurs cuticules ne s'abîment. Grâce à une hydratation préservée, vos cheveux restent plus doux, brillants et sains. Vous pouvez activer ou désactiver le capteur en fonction de vos besoins.