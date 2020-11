Séchez et coiffez vos cheveux comme vous le désirez

Maîtrisez le séchage de vos cheveux avec le SalonDry Control. Puissance de séchage professionnelle de 2 200 W, fonction ionique quatre fois plus puissante et multiples réglages pour un séchage et un coiffage d'une qualité et d'une brillance exceptionnelles. Voir tous les avantages