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Arrêté
Étanche
avec tête de rasage
Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.
Notre tête d'épilation extra-large permet une épilation optimale des poils en un passage, pour une peau parfaitement douce pour longtemps en quelques minutes.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
4.2
sur 5
31
Avis
84%
recommandent ce produit
ginger
13/06/2015
France
Acheteur vérifié
parfait exactement comme j'avais imaginer
J'ai acheter pour ma fille qui aiment beaucoup et j'ai garder mon ancienne que j'ai dépuis des années qui marche toujours à merveille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Bibibistourie
02/10/2014
France
bon investissement
[Employee of philipsglobal] en utilisation à sec, le produit est bruyant ce qui est désagréable mais en utilisation sous la douche, ceci est vite oublié. je le trouve plus efficace sous l'eau qu'à sec. bonne prise en maintient et facile d'utilisation seul bémole, quelques difficultés avec le changement de vitesse qui se fait de manière tactile ... il faut bien insister avant que le changement se fasse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
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Andrea
12/08/2014
España
Fabuloso
Siempre he tenido problemas con mi piel. Por lo que el dermatólogo me recomendó utilizar cera para depilarme. Pero ya después de tantos años haciéndolo he terminado cansada de hacer citas, pagar, que me quemen la piel. Una amiga me recomendó este producto y la verdad que estoy fascinada. No corta, no quema, lo puedo hacer desde mi casa. No es doloroso, un poco sí que se siente, pero no es más traumático que la cera. Lo recomiendo ampliamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Epilator