Révélez la douceur de votre peau

L'épilateur Philips SatinPerfect avec système SkinPerfect épile les poils les plus fins et les plus courts tout en préservant votre peau. S'utilise à sec ou sous l'eau lors de votre douche quotidienne. Fourni avec une tête de rasage accompagnée d'un sabot de tonte. Voir tous les avantages