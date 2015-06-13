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Arrêté

SatinPerfectÉpilateur

HP6577/00

4.2
| (31) Avis | 84% recommandent ce produit
Révélez la douceur de votre peau
L'épilateur Philips SatinPerfect avec système SkinPerfect épile les poils les plus fins et les plus courts tout en préservant votre peau. S'utilise à sec ou sous l'eau lors de votre douche quotidienne. Fourni avec une tête de rasage accompagnée d'un sabot de tonte.
Voir tous les avantages

Épilateur avec système SkinPerfect

Révélez la douceur de votre peau

  • Étanche

  • avec tête de rasage

Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

Les disques en céramique texturés épilent les poils les plus fins et courts

Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.

Tête d'épilation extra-large épilant une plus grande surface par passage

Tête d'épilation extra-large épilant une plus grande surface par passage

Notre tête d'épilation extra-large permet une épilation optimale des poils en un passage, pour une peau parfaitement douce pour longtemps en quelques minutes.

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques éliminent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.

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4.2

sur 5

31

Avis

84%

recommandent ce produit

3
2

13/06/2015

France

France

Acheteur vérifié

parfait exactement comme j'avais imaginer

J'ai acheter pour ma fille qui aiment beaucoup et j'ai garder mon ancienne que j'ai dépuis des années qui marche toujours à merveille.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Épilateur

02/10/2014

France

France

bon investissement

[Employee of philipsglobal] en utilisation à sec, le produit est bruyant ce qui est désagréable mais en utilisation sous la douche, ceci est vite oublié. je le trouve plus efficace sous l'eau qu'à sec. bonne prise en maintient et facile d'utilisation seul bémole, quelques difficultés avec le changement de vitesse qui se fait de manière tactile ... il faut bien insister avant que le changement se fasse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

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12/08/2014

España

España

Fabuloso

Siempre he tenido problemas con mi piel. Por lo que el dermatólogo me recomendó utilizar cera para depilarme. Pero ya después de tantos años haciéndolo he terminado cansada de hacer citas, pagar, que me quemen la piel. Una amiga me recomendó este producto y la verdad que estoy fascinada. No corta, no quema, lo puedo hacer desde mi casa. No es doloroso, un poco sí que se siente, pero no es más traumático que la cera. Lo recomiendo ampliamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SatinPerfect HP6577/00 Epilator

Oui, je recommande ce produit

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