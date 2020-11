Une peau lisse pendant longtemps, sur toutes les zones du corps

Des jambes et des bras parfaitement lisses rapidement avec l'épilateur Satinelle, et une épilation précise des aisselles et du maillot avec le mini-épilateur. Comprend également une pince pour les retouches du visage et des sourcils. Design assorti pour ces trois éléments. Voir tous les avantages