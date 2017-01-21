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BRE265/00
BRE285/00
BRE721/00
BRP506/00
BRP529/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE740/10
BRE740/11
Corps et visage
La tête de tondeuse corps est idéale pour des retouches rapides où que vous soyez. La tête de tondeuse 26 mm est facile et rapide à utiliser sur toutes les petites zones du corps (orteils et genoux, par exemple).
La tête de tondeuse visage est idéale pour des retouches où que vous soyez. La tête de tondeuse 8 mm est rapide et précise, et s'utilise sur toutes les zones du visage.
Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour couper les poils selon vos préférences. Fixez simplement le peigne de coupe sur la tête de tonte pour obtenir un résultat précis et uniforme.
4.2
sur 5
133
Avis
87%
recommandent ce produit
angierb7
21/01/2017
España
Facil de usar, buen resultado
Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6390/10 Precision trimmer
Oui, je recommande ce produit
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anitarm
04/03/2016
España
Un pequeño que no debe faltar en el tocador
Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6392/00 Touch-up pen trimmer
Oui, je recommande ce produit
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Mamma Federica
11/06/2021
Italia
Acheteur vérifié
Consigliato
Perfetto. Rade la piccola peluria sottile del viso con delicatezza. È il più robusto che ho trovato in commercio. Lo ricomprerei.
Pour
Indolore
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei