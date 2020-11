Une peau douce où que vous soyez

Une peau toujours douce, n'importe où, n'importe quand. La nouvelle tondeuse de voyage Philips est un appareil de beauté discret qui vous permet d'éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins sur le corps et le visage, lorsque vous êtes en voyage. Elle est fournie avec une brossette de nettoyage pour une hygiène optimale. Voir tous les avantages