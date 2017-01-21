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Tondeuse-stylo de retouche

HP6393/00

4.2
| (133) Avis | 87% recommandent ce produit
Une peau douce où que vous soyez
Une peau toujours douce, n'importe où, n'importe quand. La nouvelle tondeuse de voyage Philips est un appareil de beauté discret qui vous permet d'éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins sur le corps et le visage, lorsque vous êtes en voyage. Elle est fournie avec une brossette de nettoyage pour une hygiène optimale.
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Tondeuse corps et visage pour des retouches instantanées

Une peau douce où que vous soyez

  • Corps et visage

Tête de tondeuse 26 mm pour tailler facilement les poils

Tête de tondeuse 26 mm pour tailler facilement les poils

La tête de tondeuse corps est idéale pour des retouches rapides où que vous soyez. La tête de tondeuse 26 mm est facile et rapide à utiliser sur toutes les petites zones du corps (orteils et genoux, par exemple).

Tête de tondeuse 8 mm pour enlever facilement les poils du visage

Tête de tondeuse 8 mm pour enlever facilement les poils du visage

La tête de tondeuse visage est idéale pour des retouches où que vous soyez. La tête de tondeuse 8 mm est rapide et précise, et s'utilise sur toutes les zones du visage.

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour couper les poils selon vos préférences. Fixez simplement le peigne de coupe sur la tête de tonte pour obtenir un résultat précis et uniforme.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

133

Avis

87%

recommandent ce produit

21/01/2017

España

España

Facil de usar, buen resultado

Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6390/10 Precision trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6390/10 Precision trimmer

04/03/2016

España

España

Un pequeño que no debe faltar en el tocador

Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6392/00 Touch-up pen trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6392/00 Touch-up pen trimmer

11/06/2021

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Consigliato

Perfetto. Rade la piccola peluria sottile del viso con delicatezza. È il più robusto che ho trovato in commercio. Lo ricomprerei.

Pour

Indolore

Contre

Nessuno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei

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Cet avis concerne le produit HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei

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