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Arrêté

SalonDry ControlSèche-cheveux

HP4982/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Le sèche-cheveux qui permet de créer la coiffure dont vous rêvez.

Soyez maître de votre style avec le SalonDry Control. Puissance de séchage professionnelle de 2 000 W, fonction ionique et multiples réglages pour un séchage et un coiffage exceptionnels.

Voir tous les avantages

SalonDry Control

Le sèche-cheveux qui permet de créer la coiffure dont vous rêvez.

  • 2 000 W

Puissance professionnelle de 2 000 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 000 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 000 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Le concentrateur du sèche-cheveux canalise le flux d'air vers des zones ciblées pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour obtenir des finitions impeccables.

Spécificités Techniques

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24/02/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!

Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

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