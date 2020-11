Commencez avec 30 capteurs (réassort possible)

SmartSleep propose des capteurs afin d’assurer un suivi extrêmement précis qui est essentiel à la technologie. Un capteur adhésif jetable est utilisé à l’arrière de l’oreille. Lorsqu’ils sont correctement appliqués et stockés, les capteurs auto-adhésifs SmartSleep offrent une durée d’utilisation de 1 à 3 nuits, selon des facteurs tels que l’état de la peau et le temps écoulé entre chaque utilisation. Le bandeau est fourni avec 30 capteurs et les réassorts sont vendus séparément.