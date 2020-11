Nouvelle conception de harnais avec bras de support

Philips est à l’écoute des retours d’expérience des utilisateurs. C'est dans le cadre de ce processus d’amélioration continue qu'une nouvelle version optimisée du harnais DreamWear est maintenant disponible avec deux branches en silicone. Il a été conçu pour une expérience DreamWear encore améliorée, ainsi le masque DreamWear est plus facile à mettre en place, plus solide, plus stable au cours de la nuit et plus étanche avec moins de fuites [1,2] Voir tous les avantages