Philips : plus de 100 ans d'expérience en matière d'éclairage et de santé

Philips a été fondé il y a plus de cent ans, est devenu le pionnier des ampoules abordables, et a mis plus tard son expertise au service de la technologie des tubes à vide pour développer l'une des premières machines d'imagerie radiographique. À ce jour, l'entreprise reste un leader mondial dans le domaine de l'éclairage et de la santé, animé par le désir d'améliorer la vie des gens dans le monde tous les jours en créant des innovations qui comptent pour vous. Ce fier héritage continue avec EnergyUp, un produit innovant qui bénéficie de toute l'expérience de Philips en tant que principale société d'éclairage, de santé et de technologie de consommation.