Accessoires sans fil

La technologie SoundTie vous permet de vous connecter à vos amis et à votre famille loin de vous, ainsi qu'à votre musique et vos divertissements préférés. Connectez vos appels depuis votre smartphone Android™ via l'AudioClip Philips, ou diffusez le son de vos systèmes audio et téléviseurs haut de gamme via l'adaptateur TV Philips. De plus, vous pouvez utiliser la télécommande Philips ou l'application Philips HearLink pour modifier le volume et le programme de votre prothèse auditive, en toute discrétion.