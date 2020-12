La vapeur douce permet de conserver la texture délicate du poisson.

Le poisson est l'aliment le plus délicat à cuisiner et peut être facilement trop cuit avec la température élevée utilisée pour la cuisson vapeur. Oubliez tout ça. Le cuiseur vapeur Philips en aluminium dispose d'une toute nouvelle fonction Vapeur douce qui cuit les aliments à une température douce de 80 °C, la température de cuisson idéale pour un met aussi délicat que le poisson. Grâce à une cuisson douce et en toute sécurité, la fonction Vapeur douce préserve parfaitement les arômes naturels et la texture du poisson pour un résultat savoureux et une superbe présentation à chaque fois.