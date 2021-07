12 programmes prédéfinis pour faire cuire pain, pâte et confiture

La machine à pain de Philips possède 12 programmes prédéfinis pour une cuisson parfaite de toutes les variétés de pain, du pain complet riche et nutritif au pain sans gluten, en passant par le pain français et les variétés sucrées. Elle permet également de réaliser les préparations pour les pâtes, pizzas, bagels, cookies et pâtisseries et cuit même les confitures ! Toutes vos recettes seront délicieuses et faciles à faire grâce aux programmes prédéfinis qui surveillent la température et le temps de cuisson pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et si vous êtes pressés, profitez d'une série de programmes rapides pour une cuisson deux fois moins longue (parfois même en une heure seulement).