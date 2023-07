Bac à grains à deux compartiments amovible pour mélanger et changer les grains de café

Le bac à grains à deux compartiments amovible avec joint Aroma Seal vous permet de conserver et de mélanger deux variétés de grains différentes. Vous pouvez également basculer entre le décaféiné et le café classique. Le bac est facile à nettoyer (grâce à la brosse incluse) et à recharger.