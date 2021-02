Obtenez d'un seul geste un onctueux cappuccino ou un délicieux café au lait

Avec la nouvelle machine espresso automatique de Philips, préparez de délicieuses variétés d'espresso, comme le cappuccino ou le latte macchiato, en appuyant tout simplement sur un bouton. Les grains de café sont fraîchement moulus par le moulin automatique, puis le lait est moussé et ajouté à votre café automatiquement, si bien que vous n'aurez jamais à remuer le pot situé sous la buse vapeur. De plus, la carafe à lait s'enclenche facilement dans la machine, se range parfaitement dans le frigo et peut même être nettoyée au lave-vaisselle. Il vous suffit d'appuyer une fois pour déguster chez vous vos préparations préférées à base d'espresso.