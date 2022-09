La plaque haute température saisit toutes les saveurs

La haute température de la plaque électrique Philips permet de conserver les sucs et les saveurs des aliments. Au moment où il entre en contact avec la surface de cuisson, l'aliment commence à griller et dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une enveloppe savoureuse qui préserve le goût originel et les vitamines.