La plaque ultra épaisse reste chaude même au contact d'aliments surgelés

La plaque ultra épaisse conserve mieux la chaleur qu'un gril standard de sorte qu'elle reste chaude même au contact d'aliments surgelés. La température constante assure une cuisson plus rapide et plus uniforme notamment au moment où vous placez les aliments sur la plaque, ce qui préserve les saveurs et les sucs.